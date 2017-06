VITERBO – Nadia Ouedraogo, 16 anni, è stata investita mentre stava chiamando i soccorsi, perché l’auto su cui viaggiava con la madre aveva forato uno pneumatico. È successo lunedì sera, poco dopo le 22, sulla strada provinciale Bassanese, che collega Bassano Romano a Oriolo Romano, in provincia di Viterbo.

Come racconta il Messaggero, il tutto è accaduto in località Fonte Grillo.

Madre e figlia stavano viaggiando in direzione di Oriolo Romano, quando sono state costrette ad accostare a causa di una ruota a terra. L’auto si è comunque fermata fuori dalla sede stradale. All’interno la donna, all’esterno la ragazza con il cellulare, che stava chiamando i soccorsi. A un certo punto è piombato il furgone: per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo, andando prima a colpire la vettura ferma, per poi travolgere la 16enne.

Le condizioni della giovane sono apparse subito critiche: è arrivata un’ambulanza dall’ospedale di Bracciano, dove è stata trasportata in un primo momento. Poi, vista la gravità della situazione, il trasferimento con l’elisoccorso al Gemelli di Roma. In condizioni disperate, visto il trauma cranico.