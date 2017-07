Viterbo, è morto l’avvocato Franco Fiorani dopo incidente in bici

ROMA – Non ce l’ha fatta Franco Fiorani, avvocato 53enne di Bagnoregio e molto conosciuto anche a Viterbo. Era in sella alla sua bici quando due giorni fa si è schiantato contro un muro alla fine della discesa di via Monarchi, nel tratto che da Bagnoregio conduce a Lubriano.

Le sue condizioni sono apparse disperate fin da subito. Fiorani è stato soccorso e trasportato d’urgenza in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma, ma i medici non sono riusciti a salvarlo.

Il tragico incidente è avvenuto poco dopo le 8 di domenica: Fiorani, grande appassionato di ciclismo, era appena uscito di casa quando ha perso il controllo della sua bici. I carabinieri della stazione di Bagnoreggio stanno provando a capire le cause di quanto accaduto.

Tantissimi i messaggi d’addio su Facebook: “Abbiamo condiviso il liceo, l’università, la Lazio, i campionati al Primavalle, il calcetto e tutta la spensieratezza dei migliori anni della nostra vita….ciao Fra’ amico mio”, scrive Paolo, mentre Alberto: “Ciao Franco amico da una vita sei sempre stato una bella persona dal cuore nobile…”.