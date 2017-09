BERGAMO – I genitori di Yara Gambirasio hanno partecipato alla presentazione del torneo di calcio della categoria pulcini promosso dall’associazione “La passione di Yara”.

Ha seguito le ultime vicende giudiziarie? “No – risponde il padre di Yara, intervistato dal Giorno – Cosa mi cambia? Mi ridà mia figlia? No. E allora?” . L’associazione “La passione di Yara” vuole aiutare a realizzare le passioni sportive, culturali, artistiche di ragazzi di Bergamo e di tutta Italia, ostacolati da difficoltà, per prime quelle economiche. “Abbiano fatto un grande lavoro di comunicazione. Quando sappiamo di una certa situazione, ci presentiamo, con leggerezza. Diciamo, semplicemente: Siamo qui. Facciamo due chiacchiere con il ragazzo. Senza i genitori perché non ci deve essere condizionamento. Cerchiamo di cogliere il livello di passione. Così, abbiamo scoperto un mondo”.