MANTOVA – Si getta in acqua per salvare una bimba di 10 anni, ma perde i sensi e muore annegato. Yassine Faid, ambulante marocchino di 25 anni residente a Roverbella (Mantova), si trovava sul lago di Bolsena (Viterbo) insieme alla moglie e ad alcuni parenti per festeggiare le nozze. Ma quello che avrebbe dovuta essere una sorta di luna di miele si è trasformata in un incubo.

Nel pomeriggio di venerdì 11 agosto Yassine si trovava su un pedalò insieme alla moglie e alla nipotina di dieci anni. Ad un certo punto però, spiega la Gazzetta di Mantova, la bambina, forse per colpa del forte vento o forse perché si è sporta per giocare, è caduta in acqua. La piccola, però, non sapeva nuotare.

Yassine non c’ha pensato due volte e si è gettato nel lago per salvare la sorellina della moglie. E’ riuscito a metterla in salvo sul pedalò, ma poi ha iniziato ad inghiottire acqua e ha perso i sensi. E poco dopo sparisce tra le onde del lago.

Secondo quanto riportato dai testimoni, scrive la Gazzetta di Mantova,