SONDRIO – Una frana in Val Bregaglia, a Pizzo Cengalo (nella provincia di Sondrio), ha portato alla chiusura della strada cantonale svizzera tra Stampa e Castasegna e all’evacuazione di 200 persone a Bondo, Promontogno, Sottoponte, Spino.

La frana, come mostra il video YouTube pubblicato da ResegoneOnLine, è avvenuta la mattina di mercoledì 23 agosto al confine tra Italia e Svizzera. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, due stalle sono state colpite dalla colata detritica e distrutte.

I soccorsi svizzeri in elicottero hanno portato in salvo alcuni escursionisti che erano rimasti intrappolati a causa della frana. Come spiega il Corriere della Sera,