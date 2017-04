YOUTUBE Marnate: incendio alla Piatti Freschi Italia. 100 dipendenti fatti uscire

MARNATE – Brutto incendio a Marnate (provincia di Varese) alla Piatti Freschi Italia. Nella fabbrica (conosciuta nella zona anche come ex Gs) c’erano in quel momento circa un centinaio di dipendenti, che hanno immediatamente lasciato l’edificio. Sembra che non ci siano feriti. I danni più rilevanti sembra però averli la struttura che sta andando completamente distrutta.

Come spiega VareseNews:

Il fuoco si è sviluppato all’interno della ex Gs alimentari, oggi Piatti Freschi Italia, azienda che conta circa 220 dipendenti che fa parte sel gruppo Fres.Co, nato dalla partnership tra Beretta e Fleury Michon. All’interno è andato tutto distrutto. La zona intorno alla ditta, in viale Kennedy, è stata chiusa ed è stato vietato l’accesso all’area.

Ecco il video caricato sulla pagina YouTube di LegnanoNews: