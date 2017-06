YOUTUBE Torino, nubifragi e allagamenti: frana in corso Moncalieri, alberi spezzati e una balconata crollata

TORINO – Violenti nubifragi si sono abbattuti la notte di martedì 27 giugno su Torino e hinterland, causando numerosi disagi. Il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d’assalto da centinaia di chiamate.

Corso Moncalieri, ai piedi della collina, è stato chiuso al traffico a causa di una frana, mentre i tombini hanno tracimato in corso Traiano, corso Salvemini e via Giordano Bruno, causando allagamenti. Parte della balconata di un edificio in via Nino Costa è crollata, i rami degli alberi si sono spezzati e sono caduti in corso Galileo Ferraris all’angolo con corso Einaudi e in corso San Maurizio mentre un albero è caduto in piazza Carlina, in centro città.

Il sottopasso di via Germagnano è chiuso e alcuni mezzi pubblici sono deviati o subiscono limitazioni di percorso. Le linee 3 e 6 non percorrono il tratto di corso Regina Margherita tra via Rossini e il ponte Regina Margherita solo direzione Repubblica; la linea 10 tram limita in piazza Statuto; la linea 81 a Moncalieri è deviata causa allagamento sottopasso di via Pastrengo; la linea 57 limita causa alberi caduti in via XXV Aprile a San Mauro.

Alla Centrale del latte di Torino un guasto ad una valvola ha creato molto fumo, che è stato segnalato da più persone. L’uscita del vapore ha fatto fischiare le valvole per un paio d’ore, come si può notare nel video di YouReporter che pubblichiamo.

Disagi anche a Piobesi, nell’hinterland torinese, dove il forte vento e la pioggia hanno divelto le lamiere di protezione del tetto dell’ex salumificio Campagnolo. A Moncalieri, il sottopassaggio della stazione ferroviaria è rimasto allagato e le cantine di strada Carignano sono state invase dall’acqua. Locali allagati anche a Vinovo, Piobesi, Candiolo, None e Nichelino, sempre nell’hinterland di Torino.