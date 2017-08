ZOLDO (BELLUO) – Epidemia di gastroenterite in Val di Zoldo, in Friuli Venezia Giulia. Sono circa duecento i casi di intossicazione, riferisce Marco D’Incà sul Gazzettino. I sintomi sono sempre gli stessi: nausea, vomito, dissenteria e febbre bassa.

Ad essere colpiti dalla gastroenterite anche i quindici componenti della European Spirit of Youth Orchestra, che si sono esibiti lunedì scorso a Palma, all’evento musicale Tamburi di pace di Paolo Rumiz. Ancora ignota la causa dell’epidemia, che ha già portato al pronto soccorso due persone.

Il sindaco del paese, Camillo De Pellegrin, ha spiegato al Gazzettino:

“Non so se dipenda dall’acqua di una fontana o se l’origine sia di altra natura, so soltanto che noi, come amministrazione comunale, abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità, avvisando nell’immediato Bim Gsp e l’Usl. Proprio da Bim Gsp mi hanno assicurato che sono avvenuti i prelievi dell’acqua. E stanno effettuando i controlli su vari campioni. Per sicurezza, inoltre, nella parte alta del territorio abbiamo affisso dei cartelli su pali e fontane, consigliando di non consumare l’acqua”.