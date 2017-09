NEW YORK – Le vittime dell’uragano Harvey, che ha investito il Texas, continuano a salire e il bilancio sfiora le 60 persone. E intanto un nuovo uragano minaccia gli Stati Uniti: Irma si sta rafforzando e si dirige con tutta la sua violenza verso le coste della Florida.

Il National Hurricane Center ha lanciato l’allerta per cui l’uragano Irma nel passaggio dai Caraibi alla Florida, ha raggiunto la categoria 4. Anche se il suo percorso rimane ancora incerto. Ad essere minacciata è soprattutto la Florida, dove i piani per affrontare una eventuale emergenza meteorologica sono già pronti anche se non è stato finora proclamato nessuno stato di allerta.

Intanto il Texas deve contare danni e vittime. Le morti accertate sono ora almeno 60, molte delle quali morte per annegamento in seguito alle inondazioni, ma ci sarebbero ancora dei dispersi nello stato che ha dichiarato lo stato di emergenza.

Ora che l’uragano Irma è diventato di categoria 4 fa paura anche negli Stati Uniti, tanto che il governatore della Florida Rick Scott ha proclamato lo stato di emergenza. Anche se ancora non v’è certezza che Irma si abbatterà sulle coste del Sunshine state. Una eventualità che i meteorologi prevedono non prima di una settimana, ma stavolta il governatore non vuole trovarsi ad affrontare quanto già passato il Texas nell’ultima settimana con Harvey e prova a correre tempestivamente ai ripari.