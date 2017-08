BEIRUT, 11 AGO – I prossimi attentati in Europa e Stati Uniti potrebbero avvenire sui treni, come già in Spagna, a Madrid, nel 2004. Come “fare deragliare treni in Paesi occidentali usando materiali facilmente reperibili”: è questo il contenuto di un manuale di istruzioni per ‘lupi solitari’ che Al Qaeda nella Penisola arabica (Aqap) pubblicherà sul prossimo numero della sua rivista Inspire, già usata in passato per dare consigli ad aspiranti attentatori.

Secondo quanto riferisce Site, il sito americano diretto da Rita Katz che monitora i media e i messaggi di gruppi jihadisti, tra cui appunto Al Qaeda e Isis, il manuale apparirà nel numero 17 della rivista.

Obiettivo delle operazioni, sottolinea Aqap, è quello di provocare “grandi distruzioni” nel settore dei trasporti e nelle economie occidentali. L’annuncio, afferma Rita Katz, sembra avere come scopo quello di confermare la presenza nel movimento jihadista globale di Aqap con operazioni distinte e in concorrenza con quelle dello Stato islamico, che ha rivendicato finora i più sanguinosi attentati che hanno colpito l’Europa e gli Stati Uniti.

Aqap, basata in Yemen, ha approfittato della guerra civile in questo Paese per radicare la sua presenza e potenziare le sue capacità operative ed è considerata una grave minaccia per la sicurezza a livello internazionale dagli Usa, che periodicamente compiono attacchi, in particolare con droni, per colpire i suoi dirigenti. In uno di questi raid fu u****o nel 2011 quello che era considerato il capo dell’organizzazione, Anwar al Awlaki, di cittadinanza americana.

Ma le capacità operative del gruppo terroristico non sembrano essere state intaccate. Così come la sua influenza a livello mediatico. In particolare, fin dalla pubblicazione del suo primo numero, nel 2010, Inspire non ha cessato di dare direttive a coloro che vogliono compiere attentati in Occidente, e non è escluso che gli autori di attacchi quali quelli contro Charlie Hebdo a Parigi o alla Maratona di Boston si siano ispirati proprio ai metodi suggeriti dalla pubblicazione qaedista.

Inoltre, dopo l’attentato sul lungomare di Nizza del 14 luglio 2016, rivendicato dallo Stato islamico, Aqap ha divulgato una guida propria su come compiere analoghi attentati usando veicoli pesanti. La prossima diffusione del nuovo manuale, dunque, fa suonare un campanello d’allarme per i servizi di sicurezza dei Paesi occidentali.