BOSTON – Litiga con il fratello per la velocità della connessione e lo uccide a coltellate. È successo a Leominster, in Massachussets. Tim e Nathan Record, rispettivamente 20 e 23 anni, hanno iniziato a litigare perché c’erano troppi device connessi; il più vecchio avrebbe allora iniziato a picchiare l’altro, finché Tim non l’ha colpito a morte nel petto con dei coltelli trovati in cucina. I due non erano nuovi a episodi di violenza.

La notizia è stata riportata dall’edizione di Boston della CBS, che cita alcune fonti della polizia. Gli agenti hanno trovato Nathan sanguinante in cima alle scale di casa. È stato portato all’ospedale ma ormai era troppo tardi. Tim adesso è in carcere. Si è dichiarato innocente, ma è stato trattenuto in prigione senza possibilità di cauzione.