Andrea Luca Rossi, ristoratore italiano muore in un incidente a New York

NEW YORK – Andrea Luca Rossi, manager della ristorazione originario di Marghera, è morto in un incidente stradale negli Stati Uniti. Andrea Luca Rossi era residente da tanti anni a Long Island, New York. Il manager lavorava in un famoso ristorante di New York.

Andrea Luca Rossi ha perso la vita in un tragico incidente stradale nella notte tra domenica e lunedì 6 febbraio. Lo schianto sulla New Haven highway è stato causato da una 27enne che avrebbe invaso la corsia di marcia opposta. Inutile la corsa in ospedale.

“Oggi abbiamo perso una delle persone più incredibili sulla faccia della terra – commentano affranti in un post su Facebook i dipendenti del “Bison & Bourbon”, noto ristorante newyorkese – Il nostro general manager, Andrea Luca Rossi, è stato coinvolto in un fatale incidente stradale. Abbiamo conosciuto Andrea prima di aprire il ristorante e subito abbiamo capito che splendida persona era. Apprezzava ogni piccola cosa della vita. Ha sempre messo prima gli interessi degli altri, lasciando i suoi in secondo piano. E’ una tragedia per tutti noi! Andrea, abbiamo imparato molto da te e ricorderemo sempre il tuo incredibile approccio alla vita. Ti ringraziamo per avere guidato il nostro team. Sei stato un modello e una fonte di ispirazione. Non ti dimenticheremo mai, caro amico”.