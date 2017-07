Arkansas, sparatoria durante il concerto del rapper Finese2Tymes: almeno 17 feriti

NEW YORK – Almeno 17 persone sono rimaste ferite in una sparatoria in un night club in Arkansas durante un concerto del rapper Finese2Tymes. La sparatoria è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato 1 luglio, intorno alle 2 ,30.

La sparatoria è avvenuta al Power Ultra Lounge, un club in un edificio a due piani nella città di Little Rock. Un uomo si trova in condizioni critiche. Secondo i media, il più giovane tra le vittime ha 16 anni.

La polizia ritiene che l’incidente sia avvenuto in seguito ad un litigio e che non si tratti di attentato terroristico.