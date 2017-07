Attentato a Gerusalemme, uccisi gli assalitori: tre poliziotti feriti

GERUSALEMME – Attacco armato, questa mattina, nella città vecchia di Gerusalemme. I terroristi hanno aperto il fuoco su un gruppo di poiziotti alla Lion’s Gate (Porta del Leone) nella Città Vecchia. I poliziotti, scrive Jerusalem Post, sono stati in grado di rispondere rapidamente e uno scontro a fuoco è iniziato. Tre poliziotti sono rimasti feriti, due in modo grave. I tre assalitori sono stati uccisi dalle forze di polizia israeliane. Lo riferiscono i media israeliani.

I tre terroristi sono arrivati al Monte del tempio armati con due fucili Carl Gustav e una pistola. Mentre si avvicinavano alla Porta dei Leoni, hanno aperto il fuoco alla vista degli agenti di polizia israeliani. Sono quindi fuggiti verso le moschee nel complesso del Monte del Tempio, inseguiti dalla polizia, che li ha successivamente neutralizzati.

I due feriti in modo grave sono stati portati all’Hadassah University Medical Center, l’altro in modo lieve allo Shaare Zedek Medical Center.

DRAMATIC FOOTAGE: Multiple Arab terrorists being shot moments after shooting attack seriously wounding at least 2 Israelis near Temple Mt. pic.twitter.com/J7WpVXUr9g

— Israel News Feed (@IsraelHatzolah) 14 luglio 2017