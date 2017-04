Australia, ragazza muore dopo attacco squalo a Wylie Bay

SYDNEY – Sotto gli occhi della madre e delle due sorelline, una surfista di 17 anni è stata attaccata da uno squalo presso una popolare spiaggia ieri pomeriggio, 17 aprile, vicino a Esperance, in Australia, 700 km a sud di Perth.

Portata a riva dal padre che era in mare con lei, è stata subito soccorsa dai paramedici e ricoverata in condizioni critiche in ospedale, dove è morta poco dopo.

Il sergente di polizia Ben Jeffes ha elogiato gli sforzi dei soccorritori. “Le circostanze dell’attacco erano piuttosto orribili, ma i volontari e i servizi di emergenza sono stati veloci a rispondere. Purtroppo nonostante i loro migliori sforzi, la ragazza è venuta a mancare ieri sera”, ha detto alla radio nazionale Abc.

La spiaggia di Wylie Bay è stata chiusa e le acque sono pattugliate alla ricerca dello squalo. Due persone sono state uccise da squali in Australia lo scorso anno e nel 2014 presso la stessa spiaggia Di Kylie Bay un surfista è sopravvissuto all’attacco di due grandi squali bianchi ma ha perso parte delle due braccia.