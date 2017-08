PHILADELPHIA – Una speranza per i bambini albini della Tanzania, mutilati perché i loro arti e i loro denti, così come i loro organi interni, vengono ritenuti preziosi e utilizzati in pozioni e riti di stregoneria. La speranza arriva da un ospedale di Philadelphia, negli Stati Uniti, che ha deciso di operare gratuitamente cinque piccoli albini che avevano subito mutilazioni.

I cinque ragazzini, racconta Nicolas Lozito su La Stampa, non si vergognano delle loro protesi, tutt’altro: le accarezzano come fossero qualcosa di davvero importante. E grazie a quelle protesi hanno anche ripreso a sperare.

Come Mwigulu, 14 anni, che “da grande, dice, vorrei fare il presidente della Tanzania”. Racconta La Stampa che

una notte di due anni fa dei criminali l’hanno rapito, gli hanno tagliato un braccio e strappato i denti. La sua pelle rosa pallido, quasi trasparente vale moltissimo. Una mano di albino viene venduta in Tanzania per 3.000 dollari. Si sale a 100.000 per tutti gli organi interni. Perché nella cultura dell’africa subsahariana gli albini portano sfortuna, tanto da essere chiamati “zeru”, fantasmi. Non esseri umani, ma spiriti posseduti dal demonio, spettri del bianco colonialista. I loro capelli, braccia, gambe, genitali e sangue diventano così ingredienti per le pozioni fabbricate dai santoni africani che ancora oggi offrono ad alti prezzi criminali stregonerie contro la sventura. Fare s***o con una donna albina cura l’Aids, seppelire le loro ossa porta più oro.

Il caso della Tanzania, poi, è particolare: perché se è vero che in tutta l’Africa gli albini subiscono la stessa sorte, in questo Paese sono più numerosi. Qui, infatti, l’anomalia genetica colpisce una persona ogni 1.400, quando nel mondo la media è una ogni 20.000.

Continua La Stampa: