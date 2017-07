Bimbo di 3 anni cade dal nono piano di un palazzo. Esce dal coma sentendo la madre cantare

BUENOS AIRES – Bimbo di 3 anni cade dal nono piano di un palazzo e sopravvive. E’ accaduto in Argentina, a Tucuman. E gli stessi medici non sanno spiegarsi come il piccolo sia potuto sopravvivere al volo di oltre venti metri.

“Ero al lavoro quando mio marito Maximo mi ha chiamato in lacrime e mi ha detto che Martin era caduto dal balcone”, ha spiegato la madre del piccolo, Florencia Nunez, alla stampa.

L’uomo, che si trovava in casa con il bambino, si era distratto alcuni minuti per andare a preparare il pranzo. Mentre il padre non c’era, il piccolo, che stava giocando sul balcone, ha scavalcato la ringhiera ed è finito giù, sul pavimento del cortile, senza che alcunché frenasse il suo volo.

Dopo l’incidente, avvenuto il 7 giugno scorso, il piccolo Martin era stato ricoverato in ospedale in coma con con gravi lesioni. I medici, nel frattempo, avevano avvertito i genitori del bimbo: dopo una simile caduta le speranze che loro figlio restasse in vita erano davvero poche.

Ma la madre del bimbo non ha mai smesso di sperare, pregare e cantare. Cantare per lui, il suo adorato bimbo. E proprio mentre lei gli stava cantando una canzone il piccolo si è svegliato dal coma.