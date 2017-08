TOKYO – Alcuni bombardieri strategici russi Tupolev-95Ms hanno sorvolato, accompagnati da caccia Sukhoi-35S e A-50, le acque neutrali dell’Oceano Pacifico, del Mar di Giappone, del Mar Giallo e del Mare cinese orientale. Giappone e Corea del Sud hanno fatto decollare per sicurezza i propri jet militari per scortare gli aerei russi. Il ministero della Difesa di Mosca fa sapere che i bombardieri sono stati riforniti di carburante in volo durante la missione.

La Russia ha più volte mostrato preoccupazione per le tensioni in Corea del Nord dovute al programma missilistico di Kim Jong-Un ed è contraria al dispiegamento di uno scudo antimissile Usa Thaad in Corea del Sud nonché a missili Usa in Giappone.