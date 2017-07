Boston, taxi investe pedoni: 9 feriti, ma non è terrorismo alla vigilia del 4 luglio

BOSTON – Un’auto investe dei pedoni a Boston, ma non è un atto di terrorismo alla vigilia del 4 luglio (giorno dell’indipendenza americana), come si temeva in un primo momento. Si è invece trattato di un incidente: il veicolo ha investito un gruppo di pedoni, ferendone almeno nove, in una zona vicina all’aeroporto di Boston, in un’area di attesa dei taxi.

E sarebbe stato proprio un taxi il veicolo che ha investito il gruppo di pedoni. Dalle immagini delle tv locali, si vede l’auto schiantata contro un edificio e vicino a dei tavoli da picnic, a poca distanza da numerosi altri taxi bianchi parcheggiati.

Il conducente avrebbe dato gas al veicolo invece di pigiare sul freno. Secondo gli inquirenti non vi sono al momento indicazioni che si sia trattato di un gesto intenzionale. Sono in tutto 10 le persone rimaste ferite, due in maniera più grave.