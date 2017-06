Brasile, suor Giuseppina Lupo muore in un incidente d’auto

SAN PAOLO DEL BRASILE – Una giovane suora missionaria italiana, suor Giuseppina Lupo, di 37 anni, è morta in Brasile in un incidente d’auto. Ne dà notizia Franca Giansoldati sul Messaggero.

Suor Giuseppina si trovava in auto insieme ad un’altra missionaria comboniana, la mozambicana Luisa Manuel. L’auto sulla quale le due donne viaggiavano si sarebbe ribaltata, finendo in un canale. Ancora ignote le cause che hanno provocato l’incidente fatale.

Suor Giuseppina era nata a Celenza Valfortore, in provincia di Foggia. A dare la notizia del tragico incidente è stato l’ordine dei comboniani, a cui le religiose appartenevano.