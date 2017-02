Britney Spears, la nipote di 8 anni coinvolta in un incidente stradale: è gravissima

LOS ANGELES – Maddie, nipote di otto anni della popstar Britney Spears è stata coinvolta in un incidente stradale ed è ricoverata in condizioni disperate. Maddie è la figlia di 8 anni di Jamye Lynn Spears, la sorella di Britney Spears.

Secondo le prime ricostruzioni di alcuni siti americani la piccola Maddie era in un fuoristrada nel Louisiana quando il veicolo si è capovolto, finendo in acqua. Il sito specializzato americano TMZ riporta che la piccola sarebbe rimasta per diversi minuti sotto l’acqua, tanto ad aver perso i sensi, prima di venir salvata dai soccorritori. La piccola Maddie sarebbe poi stata trasportata in elicottero in un ospedale vicino. Sempre Tmz racconta che la madre, Jamie Lynn, la sorella di Britney Spears, non era insieme alla figlia quando si è verificato l’incidente. Per ora non sono state diffuse altre informazioni, con la famiglia Spears stretta attorno alla bambina di 8 anni.