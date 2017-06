Buddy Valastro, morta la mamma del Boss delle torte: era malata di SLA

NEW YORK – È morta questa mattina Mary, madre di Buddy Valastro. La donna era ammalata da tempo di SLA. A comunicarlo attraverso i social network è stato proprio l’uomo diventato noto in tutto il mondo con il nome di Boss delle torte.

Buddy Valastro lo ha annunciato tramite un post pubblicato su Facebook:

“È con un cuore estremamente pesante che devo condividere la notizia della morte di mia madre. È andata in paradiso questa mattina, circondata dalla famiglia. È un momento difficile per tutti noi e chiedo la vostra pazienza e il vostro rispetto, mentre noi assorbiamo il dolore. La sua battaglia con la SLA è finita, non sta più soffrendo e spero che stia ballando a con mio padre in questo momento”.

La SLA le fu diagnosticata nel 2014. Fu proprio Mary, due anni prima, a chiedere di fare dei controlli, preoccupata dall’eccessivo e frequente intorpidimento delle mani. Convinta che si trattasse di un’infiammazione del tunnel carpale si sottopose a un intervento che, tuttavia, non fu risolutivo.

Negli ultimi anni Mary ha girato il mondo per essere curata dagli specialisti migliori. Diversi sono stati i trattamenti ai quali si è sottoposta, soprattutto in Israele. Mary è stata energica fino agli ultimi giorni prima della morte. I suoi figli hanno cercato di rendere i suoi ultimi anni confortevoli. Fino alla fine, Mary ha potuto contare sul sostegno e sulla presenza della sua famiglia numerosa.