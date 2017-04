USA, WASHINGTON – Due bombardieri russi sono stati intercettati nei cieli internazionali al largo delle coste dell’Alaska da due caccia F22 statunitensi. Lo ha reso noto il Pentagono, spiegando come non vi sia stata alcuna comunicazione tra i piloti russi ed americani.

Dal Pentagono spiegano comunque inoltre come situazioni del genere non siano fuori dall’ordinario e non siano differenti da altre verificatesi nel passato.