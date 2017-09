NEW YORK – I giovani detenuti del carcere minorile di Horizon, a New York, sono stati costretti ad avere rapporti intimi con le secondine. Uno scandalo a luci rosse che arriva dagli Stati Uniti, con la struttura che si trova nel quartiere Bronx che rischia di finire sotto inchiesta dopo le accuse dell’ex detenuto Franklin Maldonado. Il giovane, che ora ha 18 anni, ha accusato le guardie donne di aver abusato di loro e di averli trattati come schiavi del sess0 in cambio di favori nel carcere.

Federica Macagnone sul quotidiano Il Messaggero scrive che Maldonado aveva 14 anni quando è stato rinchiuso nel carcere minorile e ha accusato Natalie Medford, supervisore della struttura, di aver abusato di lui tra il 2013 e il 2014: