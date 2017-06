Cecchino canadese colpisce combattente Isis da 3,5 km: pallottola viaggia per 10 secondi

ROMA – Ha sparato e u****o un terrorista Isis da 3,5 chilometri di distanza e la pallottola è rimasta in volo per 10 secondi. La storia del cecchino canadese in Iraq sta facendo il giro del mondo.

Il militare ha stabilito così un nuovo record per il colpo mortale confermato dalla distanza più lunga, che in precedenza era detenuto da un s*****o britannico. Secondo quanto riporta il Times, il proiettile è stato sparato da un fucile di precisione McMillan TAC-50 ed ha impiegato meno di 10 secondi per raggiungere l’obiettivo, che si trovava a 3.540 metri di distanza. Lo stesso esercito canadese ha confermato l’episodio.

Aggiunge Stephanie Fillion su La Stampa: