CHARLESTON – Paura a Charleston, in Sud Carolina, Stati Uniti: un uomo armato si è asserragliato in un ristorante del centro della città che fu teatro della strage in una chiesa della comunità afroamericana. Le forze dell’ordine sono sul posto, la zona è stata evacuata.

Secondo le prime indicazioni diffuse da media locali l’allarme per la presenza dell’uomo armato, dipendente del ristorante, sarebbe scattato dopo che un uomo descritto come afroamericano sulla cinquantina sarebbe comparso nella sala da pranzo di un ristorante con una pistola nella mano sinistra ed esclamando: “Sono il nuovo re di Charleston!'”.

L’uomo armato è spuntato dalla cucina indossando un grembiule, intimando poi ai circa 30 presenti di stare giù. L’emergenza resta in corso e la Polizia è sul posto.