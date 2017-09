CHICAGO – Una giovane di 19 anni scomparsa di casa da venerdì 8 settembre è stata trovata morta e nascosta in un freezer in un hotel. Ogni speranza della famiglia di ritrovare Kenneka Jenkins, originaria di Chicago, si è spenta dopo che il suo cadavere è stato trovato nel congelatore di un albergo di Rosemont, un sobborgo alla periferia della città negli Stati Uniti.

La ragazza era sparita venerdì dopo aver partecipato ad una festa con degli amici al Crowne Plaza Chicago O’Hare Hotel & Conference Center di Rosemont. La sua famiglia l’ha vista per l’ultima alle 23,30 di quella sera, poi la sorella ha parlato con lei intorno all’1.30 del mattino. Da allora, della giovane nessuna traccia e intorno alle 4 del mattino gli stessi amici hanno dato l’allarme.

Secondo quanto dichiarato dalla madre della giovane, Teresa Martin, la polizia ritiene che Kenneka possa essersi chiusa da sola nel freezer mentre era in stato di ebbrezza. Il 10 settembre è stata eseguita l’autopsia, ma il medico legale non ha ancora diffuso informazioni sulle cause e sulla dinamica della morte.

“Nessuno poteva immaginare una cosa del genere”, ha detto la madre, affermando di non capire cosa possa essere successo.