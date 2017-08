PECHINO – Per la prima volta in Cina una donna di 49 anni è stata ibernata. Zhan Wenlian – questo il suo nome – è morta a causa di un cancro ai polmoni. È stato il marito a decidere di sottoporre il corpo alla procedura, nella speranza che un giorno l’amata possa essere riportata in vita. L’operazione, che comporta l’immersione del corpo di Wenlian in 2000 litri di azoto liquido ad una temperatura di -196 gradi Celsius, è stata portata avanti dal Yinfeng Biological Group di Jinan, grazie al supporto della Qilu Hospital Shandong University e ai consulenti della Alcor Life Extension Foundation, una compagnia nonprofit specializzata nell’ibernazione e con base negli Stati Uniti.

Il marito di Zhan Wenlian ha raccontato ai media come lui e la moglie abbiano sempre avuto molta fiducia nella scienza: entrambi erano convinti di voler donare il proprio corpo proprio per le sperimentazioni. Da qui la sua decisione. Come riporta il South China Morning Post, l’uomo avrebbe scelto di ibernare il corpo nella speranza che in futuro possa essere trovata una cura per il cancro ai polmoni. “Dobbiamo aspettare solo finché non venga trovata una cura alla sua malattia – ha spiegato – Io credo che con le nuove tecnologie, riportarla in vita sarà possibile”.