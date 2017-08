ROMA – Avaria per la nave degli anti-migranti dell’associazione Defend Europe. La C star ha abbandonato il suo equipaggio, impegnato nella lotta all’arrivo dei migranti nel nostro Paese, proprio nelle acque internazionali tra Tunisia e Libia. A correre in soccorso della nave però è stata la Ong See Eye, organizzazione che ogni giorno è impegnata nel soccorso a coloro che si avventurano dalle coste libiche su barconi verso l’Italia.

Ad annunciare il salvataggio dell’equipaggio di Defend Europe è stata proprio la Ong See Eye, che su Twitter ha scritto:

“Siamo stati contattati dal Mrcc (il Centro di coordinamento dei soccorsi) per fornire aiuto alla #Csta l’equipaggio si sta dirigendo verso la nave”.

Secondo quanto si apprende, la segnalazione del problema della C Star è stata raccolta da una delle navi inserite nel dispositivo Eunavformed, la missione europea al largo della Libia. Questa, a sua volta, ha avvisato il Centro di coordinamento dei soccorsi che ha dirottato la Sea Eye verso la nave anti migranti. Le difficoltà sono state confermate dalla stessa Defend Europe: