ROMA – Un diplomatico del Vaticano a Washington è stato richiamato dalla Santa Sede e indagato: è accusato di pedopornografia. Lo rende noto la sala stampa vaticana.

Il Promotore di Giustizia del Tribunale vaticano ha deciso di aprire un’indagine dopo che a giugno scorso il Dipartimento di Stato Usa ha notificato, per via diplomatica, la possibile violazione delle norme in materia di immagini pedopornografiche da parte di un membro del corpo diplomatico della Santa Sede accreditato a Washington. La Santa Sede, “secondo la prassi adottata dagli Stati sovrani, ha richiamato il sacerdote in questione il quale si trova attualmente nella Città del Vaticano”.

Ricevute le informazioni dal governo statunitense – si legge nella nota – “la Segreteria di Stato le ha trasmesse al Promotore di Giustizia del Tribunale vaticano. Il Promotore di Giustizia ha aperto un’indagine ed è stata già avviata una collaborazione a livello internazionale al fine di raccogliere elementi relativi al caso”.

La Santa Sede, infine, ricorda che, “come è previsto dalle leggi vigenti per tutte le istruttorie preliminari, le indagini del Promotore di Giustizia sono protette dal necessario riserbo istruttorio”.