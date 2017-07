ROMA – Dubai: confessa l’omicidio della moglie con una martellata Francis Matthew, giornalista inglese del Gulf News. Rischia la pena di morte negli Emirati Arabi: Francis Matthew, giornalista britannico ed editorialista del quotidiano Gulf News, ha confessato di aver u****o la moglie con un martello a Dubai. “Le ho lanciato un martello ma non volevo ucciderla” ha dichiarato agli inquirenti. Prima di crollare e confessare aveva dato una versione di comodo per quella morte le cui cause furono subito attribuite al violento colpo in testa di un oggetto contundente.

Matthew aveva provato a depistare le indagini evocando la presenza di ladri e una rapina finita male perché scoperti. L’omicidio è avvenuto il 4 luglio: in questi giorni lui e la moglie sarebbero dovuti tornare nel Regno Unito per partecipare alla laurea del figlio. Matthew aveva diretto il Gulf News tra il 1995 e il 2005 e aveva poi mantenuto il ruolo di editorialista. Abdul Hamid Ahmad, direttore di Gulf News, in una dichiarazione si è detto “scioccato e rattristato”. Francis era un giornalista rispettato, noto per la sua profonda conoscenza del Medio Oriente”.