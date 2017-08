ROMA – La luna ha completamente oscurato i raggi del sole in una rara eclissi solare totale in Nord America. Il fenomeno, completo su un raggio di 100 chilometri che si estende in 14 Stati, è iniziato a Madras, in Oregon, negli Stati Uniti nord-occidentali, a partire dalle 10.19 locali ed è durato circa due minuti, ha riferito la Nasa.

L’eclisse maggiore avrà una durata di 2 minuti e 41,6 secondi nei pressi di Makanda Township, a Sud di Carbondale, nello Stato dell’Illinois, sulla costa atlantica. La durata minima sarà invece di 2 minuti, sulla costa pacifica. I soli residenti nelle zone in cui il fenomeno sarà totale sono 12 milioni: ai loro occhi apparirà la corona solare, un’aureola bianca dai riflessi perlacei che circonderà la Luna.

L’ultima eclissi visibile da ovest a Est degli Stati uniti risale all’8 giugno 1918, mentre è dal febbraio 1979 che non ne avviene una negli Usa. La prossima sarà l’8 aprile del 2024 e coinvolgerà la parte degli Usa compresa tra Maine e Texas.