IL CAIRO – Un turista italiano è stato arrestato in Egitto in seguito alla morte del direttore di un hotel a Marsa Alam, nel sud del Mar Rosso, dove l’uomo stava trascorrendo le vacanze. Un decesso, quello del direttore di hotel, seguito ad un diverbio proprio tra i due.

Dai primi rilievi delle indagini è emerso che il direttore dell’hotel ha impedito al turista italiano di andare al mare oltre l’orario consentito dai servizi di sicurezza. E per questo motivo è scoppiato un violento diverbio, in seguito al quale l’egiziano ha perso conoscenza ed è poi deceduto.

L’italiano è stato fermato ed il suo passaporto è stato sequestrato. “L’Ambasciata italiana segue, d’intesa con la Farnesina e in stretto contatto con le autorità locali, la vicenda del connazionale fermato in Egitto in relazione all’improvviso decesso di un cittadino egiziano”, precisano fonti della Farnesina interpellate sul caso.