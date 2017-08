NOVEDRATE (COMO) – La modella, il politico e l’incidente. Sono i tre ingredienti di un caso scoppiato in Perù, ma con echi anche in Italia, considerato che a fare le spese di questa storia è proprio un italiano, Enzo Di Stefano, 33 anni, di Novedrate (Como), dal 2014 in Perù come tecnico dell’industria mineraria.

Giovedì 10 agosto, scrive Andrea Gianni sul Giorno, Enzo stava rientrando a casa insieme alla compagna, nel quartiere residenziale di Lima in cui abita, quando la sua auto è stata investita in pieno da un’altra macchina:

“L’altra auto non ha rispettato lo stop – racconta – e ha colpito la mia fiancata sinistra a una velocità di circa 80 chilometri orari. Ho perso il controllo e la nostra vettura è finita su un marciapiede dove per fortuna non c’erano pedoni”,

ha raccontato Enzo al Giorno. Nell’incidente l’auto dell’italiano ha avuto parecchi danni, mentre lui si è contuso un braccio ed ha avuto il colpo di frusta. A bordo dell’auto che l’ha investito c’era proprio la modella Brunella Horna, 21 anni, che anziché prestare aiuto si è fatta venire a prendere e se ne è andata.

La macchina che ha causato l’incidente, del resto, non è nemmeno sua, ma intestato ad una società di sicurezza riconducibile alla madre di Richard Acuña, amico della starlette e vicepresidente del Parlamento peruviano

Scrive il Giorno: