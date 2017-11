DAMASCO – E’ un giallo la sorte di Fabrizio Pozzobon, idraulico di Castelfranco Veneto ed ex consigliere comunale della Lega Nord. Di lui non si hanno più notizie dal Natale del 2016, quando fece un’ultima telefonata alla compagna, Cristina, dalla Turchia. E il sospetto è che possa essere andato a combattere con l‘Isis in Siria.

Durante quell’ultima telefonata, scrive il Gazzettino, aveva detto alla fidanzata: “Qui va sempre peggio. Ho paura”. Cinque giorni prima, il 20 dicembre, era atterrato ad Istanbul. Non era la prima volta: spesso era stato in Turchia.

Ma se nei primi giorni si era comportato, almeno per quanto risulta, come se fosse in vacanza, inviando alla compagna foto e selfie, negli ultimi giorni lo scenario delle immagini era cambiato: non più monumenti, ma palazzi crivellati dai proiettili o distrutti dalle bombe. Uno scenario che, più che ad Istanbul, faceva pensare ad una zona di guerra, magari la Siria.

“Qui va tutto bene, sono con i miei amici, vorrei venissi anche tu”, le aveva ripetuto per giorni Fabrizio. Poi, il 25 dicembre, l’ex consigliere leghista ha iniziato ad avere paura: “Vai a messa e metti una candela per me”, ha detto alla compagna durante una telefonata a notte fonda.

L’ultima conversazione tra i due risale al 26 dicembre 2016. Da allora Fabrizio Pozzobon risulta scomparso.

A destare sospetti sono anche alcuni dettagli riportati dal Corriere del Veneto: