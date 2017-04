Fan denuncia: “Io, violentata da una famosa popstar”

ROMA – Violentata e minacciata da una star del pop, di cui non ha voluto rivelare il nome, a soli 14 anni. Una donna ha raccontato di essere stata adescata da un noto cantante e che poi lo stesso avrebbe abusato sessualmente di lei, quando era una ragazzina. Oggi la donna ha più di 50 anni e nel 2014 ha denunciato quanto accaduto, ma solo oggi, come svela anche il Sun, è venuta a galla la verità.

La 50enne ha raccontato di essere stata stordita con lo champagne, poi immobilizzata e stuprata nel letto di un albergo, in seguito è stata rapita, messa in un furgone e minacciata di morte. Si sarebbe salvata riuscendo a scivolare dal furgoncino in movimento, dopo essere stata picchiata da alcuni uomini all’interno del veicolo.

Sono ora in corso delle indagini per capire se quanto raccontato dalla presunta vittima possa corrispondere alla verità. Chissà che non sia tutta una storia montata per farsi un po’ di pubblicità.