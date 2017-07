Fidget Spinner, 15mila euro per la versione in oro della Caviar

ROMA – Il fidget spinner, il piccolo oggetto antistress, è realizzato in plastica e metallo ma sta per andare in vendita la versione deluxe dell’azienda di gioielli russa Caviar: in oro, costerà circa 15.000 euro.

In edizione limitata, il prezioso oggetto tuttavia non è il solo prodotto eclettico della Caviar: vende infatti iPhone cui sulla cover, sempre in oro, ci sono i ritratti in rilievo di Vladimir Putin o Donald Trump.

Il prezzo dell’esclusivo “Caviar Spinner” oro è di 999.000 rubli, 15.000 euro circa e si ritiene che nel suo genere, sia il più costoso al mondo.

E se 15.000 euro sembrano troppi per un giochino c’è la versione più economica, “Caviar Spinner Diamond”, in vendita a 1.472 euro.

Ancora troppo caro? Allora ci si può accontentare dell’opzione patriottica: un fidger spinner con i colori della bandiera russa che costa solo 223 euro.

Un’altra opzione è il “Caviar Spinner Carbon”, realizzato in zinco e decorato da un teschio e, secondo i produttori, “incide positivamente sul testosterone” degli uomini.

La Caviar, che ha realizzato speciali orologi per festeggiare il compleanno di Putin, devolve parte dei profitti delle vendite in beneficenza.