Florida, l’incredibile appello di uno sceriffo: “Non sparate all’uragano”

MIAMI – Incredibile ma vero. In Florida uno sceriffo ha lanciato un appello per “non sparare all’uragano”. L’appello è una risposta a un evento creato su Facebook con il titolo “Shoot At Hurricane Irma” a cui hanno messo “partecipo” o “mi interessa” circa 80mila persone.Naturalmente solo un gioco. Ma lo sceriffo deve aver preso sul serio l’evento tanto da lanciare un appello ufficiale su Twitter:

“Per essere chiari, non sparate colpi d’arma da fuoco contro #Irma. Non la farete tornare indietro e creerete solo effetti collaterali molto pericolosi”. Poi un altro tweet, sempre diretto alle decine di migliaia di persone “interessate” all’evento: “Hey, a tutti voi che siete qui per sparare agli uragani… cose ne dite di ritwittare anche questo e far arrivare altri volontari per i nostri rifugi?”.