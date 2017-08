Fox 2 News ha dato la notizia della causa intentata dalla Davis che afferma:”Il fumo delle sigarette sviluppa gas pericolosi, tossici, cancerogeni e irritanti”. La donna, che soffre di asma e della sindrome da sensibilità chimica multipla o intolleranza idiopatica ambientale ad agenti chimici, si è lamentata più volte con l’Echo Valley Condominium Association, la società di gestione immobiliare Casa Bella e gli stessi vicini.

La Davis ha fatto delle richieste scritte, come confermato dal suo avvocato Alan Gocha a Fox 2 News ma la risposta è stata no: “Tutto ciò che vuole è respirare bene nella sua casa ma sembra che nessuno si preoccupi di quanto le è accaduto, come se il fatto non li riguardasse”. La mia cliente, spiega ancora l’avvocato, “Non chiede che i vicini smettano completamente di fumare ma solo di farlo fuori casa”.