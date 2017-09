BANGKOK – Lo hanno aggredito, rapinato e avvelenato mentre era in vacanza in Laos. Ora Gianluca Di Gioia, turista italiano originario di Caltavuturo vicino Varese, è ricoverato in coma nell’ospedale di Bangkok in Thailandia. Il giovane, 36 anni, è in gravi condizioni e non può essere trasferito in Italia, ma la sua famiglia non ha i 100mila euro necessari per curarlo e così su Facebook è nato un gruppo “Aiutiamo Gianluca (Il Digio)”.

Ivan Mocciaro su Repubblica scrive che Di Gioia è da anni residente a Venegono Inferiore e che da sempre ama viaggiare. La vittima era partita per l’Asia, dove aveva in programma un viaggio tra Laos e Thailandia, ma qualcosa è andato storto. Secondo una prima ricostruzione, è stato prima aggredito, poi derubato e avvelenato e ora è ricoverato in coma al Bangkok Hospital di Udon Thani e i suoi familiari lo hanno raggiunto. La famiglia Di Gioia vorrebbe riportare il figlio in Italia, ma al momento le sue condizioni gli impediscono di viaggiare e le spese da pagare sono di oltre 100mila euro: