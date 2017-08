Mary Beard, Andreas Georgiou colpevoli di verità. Siam tornati a bruciare streghe

Mary Beard, Andreas Georgiou colpevoli di manifesta verità. E quindi condannati, la studiosa e storica britannica e l'economista e statistisco greco, da due diversi ma convergenti tribunali. Anno 2.017, Europa occidentale, siam tornati così a bruciare le streghe. Forse pensavamo, non tutti certo, che il maledire il reale per scacciarlo fosse un retaggio arcaico, se non del tutto superato dalla modernità, almeno relegato in ristrette riserve di ignoranza primitiva.