ROMA – Anche la Groenlandia brucia. Gli incendi che sono divampati hanno raggiunto quasi il Circolo polare artico, arrivando per la prima volta ad una distanza di appena 150 chilometri. A lanciare l’allarme è l’associazione ambientalista Greenpeace Italia, con il direttore Giuseppe Onufrio che spiega come l’ondata di caldo eccezionale abbia portato incendi e roghi anche nelle zone del permafrost dove prima dominava il ghiaccio.

Gli incendi, continua poi Onufrio, potrebbero essere stati causati dai turisti accidentalmente e si tratta del più grande mai visto dal satellite. Il quotidiano Repubblica riporta l’allarme lanciato sul sito di Greenpeace Italia:

“L’ondata di calore di quest’ennesima, anomala, estate sta distruggendo il patrimonio ambientale italiano a ritmi preoccupanti secondo dati raccolti da Legambiente a fine luglio erano già andati in fumo quasi 75.000 ettari del nostro paese. Più di quanto bruciato l’anno scorso. Le cause sono note e la ‘sorpresa’ di troppi pare fuori luogo: azioni criminali (della criminalità organizzata o di singoli, per gesti di pura follia o di meditato calcolo) e dissesto del territorio con una manutenzione dei suoli, delle foreste e del patrimonio naturale in genere che non è all’altezza di un paese del g7.

Stupisce che in questo contesto non si discuta in modo approfondito degli effetti (ci sono? non ci sono?) dell’eliminazione del corpo forestale dello stato (adesso carabinieri forestali, senza più compiti specifici di lotta agli incendi) che sembrerebbe aver creato vari intoppi al contrasto ai roghi”.