Haeli Noelle Wey, prof ha rapporti con studenti minorenni: smascherata da chat

WASHINGTON – Un’altra storia a luci rosse tra professoresse e alunni. Questa volta la protagonista si chiama Haeli Noelle Wey, 28 anni, e ha ammesso di essersi macchiata dei reati che le contestavano.

L’insegnante, riportano i siti esteri, di matematica alla Westlake High School di Austin, in Texas, è accusata di aver fatto sess0 con due studenti 17enni per mesi. Poi è stata smascherata e la vicenda è finita in tribunale. Tutta colpa di una chat, scoperta da un altro studente, che ha poi spifferato tutto al preside della scuola, che a sua volta ha avvertito le famiglie dei ragazzini coinvolti.

La Wey è stata licenziata ed è finita in manette nell’ottobre 2015: in Texas è consentito fare sess0 con minori anche di 17 anni, ma la legge vieta che gli insegnanti possano avere rapporti sessuali con gli studenti. Il procuratore ha chiesto 10 anni di libertà vigilata per Haeli ma potrebbe anche non essere iscritta nel registro dei molestatori sessuali. Il giudice pronuncerà la sua sentenza a marzo.