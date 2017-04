Il più anziano attore a luci rosse del mondo: 82 anni, si nutre di riso e uova crude

TOKYO – Shigeo Tokuda, “definito il più anziano porno star del mondo“, ha 82 anni e si nutre di riso e uova crude che, afferma, sono il segreto del suo sfrenato desiderio sessuale. Tokuda è diventato un attore porno a 70 anni e attribuisce l’incredibile capacità di resistenza al consumo quotidiano di uova crude.

Ha debuttato nel 2004 come protagonista della serie di film a luci rosse “Anziani” e da allora ha girato circa 60 pellicole erotiche all’anno. L’arzillo vecchietto afferma che le persone “mi chiedono sempre il segreto della resistenza ma non faccio nulla di speciale. Cerco di condurre uno stile di vita adeguato e se parliamo di cibi che danno resistenza, ci sono le uova crude che mangio tutti i giorni insieme al riso”.

Shigeo è nato a Tokyo nel 1934 e ha sempre fatto l’agente di viaggio; durante un viaggio d’affari, nell’hotel gli capitò di vedere il primo film porno. Iniziò a fare ricerche sull’industria del porno e poi incontrò il regista Henry Tsukamoto che suggerì a Tokuda di provare a girare un film a luci rosse.

Tredici anni dopo Shigeo è ancora in piena attività, anche se afferma che ha un po’ rallentato visto che lavorare a lungometraggi richiede parecchia capacità di resistenza. Sostiene, tuttavia, che la carriera a luci rosse lo aiuta a sentirsi giovane di spirito e aggiunge che prima delle riprese, trova sempre del tempo per “fare complimenti alle attrici per la bellezza dei loro corpi”.

“Si dice che diventando vecchi il desiderio sessuale diminuisca ma credo sia perché si presta meno attenzione alle cose, e non mi riferisco soltanto alle donne”. “C’è un po’ di tempo a disposizione prima di girare e ne approfitto per dire a un’attrice qual è la parte più bella del suo corpo”, afferma Tokuda. “Avere lo stimolo ad osservare spinge a un’interesse per l’attrice, ad avere pensieri sul suo corpo, a come potrebbe essere il rapporto sessuale”.