India, allarme in tre aeroporti: “Possibili dirottamenti”

NEW DELHI – Allerta massima in tre aeroporti indiani per pericolo “dirottamenti”. Gli aeroporti sotto attenzione da parte dei servizi segreti e delle forze dell’ordine sono quelli di Mumbai, Chennai e Hyderabad. A far scattare l’allarme la mail spedita da una donna dove si parla di un possibile piano terroristico per dirottare tre aerei. Piano che coinvolgerebbe almeno 23 terroristi.

Nei tre aeroporti adesso il livello di sicurezza è al massimo e sono state prese tutte le misure necessarie per i controlli preventivi. Inoltre è stato aumentato il numero degli agenti all’interno dei tre aeroporti.