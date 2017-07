India, bus precipita nella scarpata: 30 morti

NEW DELHI – Almeno 30 persone sono morte oggi, giovedì 20 luglio, in India e molte altre sono rimaste ferite quando l’autobus su cui viaggiavano nello Stato settentrionale di Himachal Pradesh è precipitato per 300 metri in una scarpata.

Un portavoce della polizia ha indicato che il veicolo, con a bordo una quarantina di passeggeri, era partito da Solan e doveva raggiungere Reckong Peo nel distretto di Kinaur. Per ragioni non ancora chiarite, ha aggiunto la fonte, l’autista ne ha perso il controllo intorno alle 9 locali attraversando il distretto di Shimla. I soccorritori, giunti sul posto, hanno indicato che molti dei feriti sono in condizioni molto gravi, per cui il bilancio finale delle vittime potrebbe aumentare.