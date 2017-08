ROMA – India: ragazzina di 15 anni lo respinge, lui le mozza una mano con la spada. Ha mozzato ieri in pieno giorno la mano destra di una 15enne che respingeva le sue avances. Lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano The Times of India precisando che la giovane versa ora in gravi condizioni in un ospedale di Lucknow, in Uttar Pradesh. L’uomo, identificato come Vinod Chaurasia, seguiva da tempo nella cittadina di Lakhimpur Kheri l’adolescente, studentessa in un liceo, che però non ne voleva sapere di instaurare con lui una relazione.

Ieri, dopo aver avvicinato nuovamente la ragazza in un mercato ed aver ricevuto l’ennesimo diniego, Chaurasia ha preso una spada nel negozio in cui lavorava e l’ha aggredita, mozzandole con un colpo la mano destra. Non contento del gesto, ha cercato di fare lo stesso con la mano sinistra ma è stato bloccato dai presenti che, dopo averlo malmenato, lo hanno consegnato alla polizia.

Ricoverata dapprima nell’ospedale del distretto la giovane, che aveva perduto molto sangue, è stata trasferita in un centro medico specializzato a Lucknow. La polizia ha dichiarato al giornale di essere stata a conoscenza delle molestie di cui l’aggressore era protagonista. “Adesso la nostra principale preoccupazione è la sua salute”, ha detto un portavoce, aggiungendo che “quando si sarà ripresa la interrogheremo per chiarire definitivamente le ragioni dell’attacco”.