ISLAMABAD – Internet down per 38 ore manda in tilt il Pakistan. Il motivo è da ricercare nel guasto di un cavo sottomarino della rete India-Medio Oriente-Europa Occidentale che ha provocato interruzioni importanti, navigazione lenta tra la disperazione di utenti e imprese.

Sikander Naqi, dirigente del PTCL (compagnia pachistana di telecomunicazioni), parlando a DawnNews, ha dichiarato che l’interruzione è stata dovuta a due tagli di un cavo della compagnia stessa, ma l’azienda è riuscita a ripristinare i servizi internet in tutto il Paese.

“E’ stato tagliato un cavo in Arabia Saudita, vicino a Jeddah. Gli esperti hanno inizialmente pensato che il taglio fosse sotto il mare ma dopo alcune ricerche hanno capito che era a terra ed è stato riparato”.

“Ci sono quattro cavi PTCL, mentre le aziende private hanno due. Sei cavi sono abbastanza sufficienti per il Pakistan ma, purtroppo, a causa di due tagli nello stesso momento, il servizio in tutto il Paese è andato in tilt”.