BAGHDAD – Dodici miliziani dell’Isis sono rimasti uccisi in Iraq durante una “festa d’addio” di un aspirante attentatore suicida, quando la cintura esplosiva che doveva indossare è saltata in aria per errore. Fonti della sicurezza hanno detto che l’episodio è avvenuto domenica sera in una fattoria a Makhisa, non lontano dalla città di Baquba, una sessantina di chilometri a nord-est di Baghdad.

L’aspirante kamikaze si sarebbe dovuto far saltare in aria nella stessa Baquba, capoluogo della provincia di Diyala. Ma per un errore la carica che doveva usare è esplosa durante quella che le fonti hanno descritto come una “festa del sangue”. Vale a dire la cerimonia in cui al kamikaze vengono resi gli onori da parte degli altri jihadsiti.