WASHINGTON – I terroristi del cosiddetto Isis hanno pubblicato un video in cui “un bambino statunitense di 10 anni”, figlio di un soldato che ha combattuto in Iraq e poi emigrato con la madre, minaccia gli Usa. La notizia del video arriva da Site, il sito americano di monitoraggio dell’estremismo islamico.

La battaglia “finirà nel vostro territorio”, dice rivolto al presidente americano Donald Trump il bambino nel filmato, che sarebbe stato girato a Raqqa.

In un altro tweet, il Site mostra un’immagine pubblicata su un canale di messaggeria Telegram vicino allo Stato Islamico nella quale un individuo mostra la bandiera dell’Isis sul suo i-Phone in una strada di New York avvertendo i “crociati”: “Siamo nelle vostre terre”.